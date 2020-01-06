Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно

Новости Украины:Автодороги государственного значения в ряде областей Украины заснежены.

"Укравтодор" предупреждает водителей о заснеженных дорогах и гололеде на них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, автодороги государственного значения на утро понедельника, 6 января, в ряде областей Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже местами заснежено.

"По состоянию на 6:00 6 января местами небольшой снег в Черновицкой и Черкасской областях, туман в Одесской и Запорожской, гололед в Херсонской, туман в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Закарпатской и Ивано Франковской местами заснеженное, в Ровенской, Одесской и Херсонской областях местами гололедица", - указано в сообщении.

Отмечается, что на перевалочных участках дорог без осадков, при этом на Вышковском перевале небольшой снег. Состояние покрытия перевалов местами заснеженное.

"Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - информирует "Укравтодор".

Как сообщалось, спасатели предупреждают местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин.

Напомним, во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.