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Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно

Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Автодороги государственного значения в ряде областей Украины заснежены.

"Укравтодор" предупреждает водителей о заснеженных дорогах и гололеде на них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, автодороги государственного значения на утро понедельника, 6 января, в ряде областей Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже местами заснежено.

"По состоянию на 6:00 6 января местами небольшой снег в Черновицкой и Черкасской областях, туман в Одесской и Запорожской, гололед в Херсонской, туман в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Закарпатской и Ивано Франковской местами заснеженное, в Ровенской, Одесской и Херсонской областях местами гололедица", - указано в сообщении.

Отмечается, что на перевалочных участках дорог без осадков, при этом на Вышковском перевале небольшой снег. Состояние покрытия перевалов местами заснеженное.

На Ровенщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу

"Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - информирует "Укравтодор".

Как сообщалось, спасатели предупреждают местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин.

Напомним, во вторник, 7 января, в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве 7 января - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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Погода, Укравтодор, Снег, Синоптики, Гололед.
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