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Двойное убийство в новогоднюю ночь в Киеве: в Одессе задержали подозреваемых

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Двойное убийство в новогоднюю ночь в Киеве: в Одессе задержали подозреваемых
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве девушек в Киеве, которое произошло на Новый год.

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух девушек. Убийство произошло в Киеве на Подоле. Об этом заявили в полиции, сообщает "ТСН".

Трагедия произошла в Подольском районе столицы, вероятно, в новогоднюю ночь. Погибшие вместе с друзьями арендовали квартиру на Новый год, и их считали пропавшими без вести со 2 января – вышли в магазин в районе Дорогожичей и больше на связь не выходили.

Их тела на балконе в шкафу обнаружила хозяйка На балконе в шкафу нашли двух убитых девушек, квартиру арендовали на Новый год: фото 18+ , которая 4 января пришла принимать квартиру. Обе имели признаки насильственной смерти и большое количество колото-резаных ран. СМИ писали, что погибшим 16 и 19 лет. Также назвали их имена – это Мария Камынина и Ева Лысенко.

Вероятно, погибшие девушки – 18-летняя Мария Камынина и 16-летняя Ева Лысенко

Арендатором квартиры был парень, и он ее арендовал с 31 декабря по 4 января. А 3 числа якобы написал СМС, что планирует съехать раньше.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Также правоохранители объявили в розыск Появились фото подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в новогоднюю ночь 34-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые сняли эту квартиру на новогоднюю ночь. Скорее всего, после преступления пара успела уехать из Киева.

Подозреваемые в убийстве девушек в новогоднюю ночь в Киеве

В Киеве на арендованной квартире убили двух девушек

Как сообщалось, тела девушек нашли 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые арендовали квартиру на новогоднюю ночь. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Киев, Одесса, Полиция, Убийство, Подол, Происшествие.
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