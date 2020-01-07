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Выкупили у вандалов: Добкин купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы

Выкупили у вандалов: Добкин купил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Михаил Добкин за полмиллиона гривень выкупил барельеф Ордена Победы из львовского Монумента Славы.

Добкин за 0,5 миллиона гривен купил и перевез в Харьков из Львова скульптуру Ордена Победы со львовского Монумента Славы. Об этом он написал в Instagram.

"Это Орден Победы со львовского Монумента Славы... В таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро", - написал Добкин.

Добкин не разъяснил, где именно сейчас хранится скульптурный орден, и где его установят в будущем.

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Как сообщал ранее Укринформ, 16 декабря 2019 года Дзержинский райсуд Харькова в 11-й раз огласил перерыв в подготовительном заседании по делу экс-нардепа, экс-мэра и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина по делу о незаконной раздаче земли по так называемой кооперативной схеме: на суд по уважительной причине не явились двое адвокатов одного из подозреваемых по делу.

Производство в отношении Добкина касается 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га нормативной стоимостью более 220 млн грн.

 
 
 
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Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии - так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвёртой, пятой и шестой фотографиях - благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии - в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро. П.С. Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это ещё у патриотов и неплохой бизнес.

Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm)

 

13 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Михаила Добкина. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог в сумме 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.

15 сентября 2016 года в рамках дела по хищению земли по "кооперативной схеме" проведены обыски в Харьковском горсовете и отеле "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Обыски связаны с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли в Харькове на сумму 4 млрд грн. "Кооперативная схема" использовалась в Харькове с 2008 по 2016 годы. За это время с санкции горсовета в собственность кооперативов бесплатно передано около 1000 га земли.

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Харьков, Львов, Михаил Добкин, Барельеф.
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