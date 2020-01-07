"Дело украинских диверсантов": Генконсул Украины навестит Дудку и Бессарабова

Новости Украины:Украинский Генконсул намерен навестить "украинских диверсантов", которых должны этапировать в тюрьмы РФ.

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский обещает навестить осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых этапируют в российские колонии. Об этом консул рассказал Крым.Реалии.

"Подтверждаю, посетим при первой возможности”, - сказал Малышевский.

Ранее сообщалось, что у осужденного в Севастополе в “деле украинских диверсантов” Владимира Дудки значительно ухудшилось состояние здоровья.

Как сообщалось, в апреле 2019 год «Севастопольский горсуд» приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговоры Дудке и Бессарабову.

Как заявляла Крымская правозащитная группа, так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием. В этом деле использовались недопустимые доказательства, а задержанные в Крыму украинцы по делу «украинских диверсантов» лишены свободы по политическим мотивам с нарушением фундаментальных прав и свобод и являются политическими заключенными.

Напомним, журналу из Британии, назвавшему Крым "российским", напомнили рекомендации собственного МИД.