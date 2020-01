Британское издание назвало Крым "российским": посольство призывает "не вводить читателей в заблуждение"

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на статью журнала Good Housekeeping, который назвал Крым "российским".

Соответствующий комментарий посольство разместило в Twitter.

"Не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией. Примите во внимание советы для путешественников МИД. Крым – это Украина", - заявили в посольстве, прикрепив ссылку на рекомендации дипломатического ведомства.

.@GHmagazine Do not mislead your readers! Undoubtedly, #Crimea is worth to enter the rate of hottest 2020 destinations, but it’s a territory under military occupation. Mind FCO travel advice. #CrimeaIsUkraine https://t.co/9Qihzw3Shf pic.twitter.com/U4mxjeYWvS

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 2, 2020