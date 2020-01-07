В Одесской области в бытовом вагончике сгорели трое мужчин

Новости Украины:В Одесской области в результате пожара в бытовом вагончике погибло трое мужчин.

В Лиманском районе Одесской области в сгоревшем бытовом вагончике обнаружены трое мертвых мужчин.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 7 января в 5.52 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт. Черноморское произошло возгорание в недостроенном одноэтажном здании.

По прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения было обнаружено возгорание в бытовом помещении вагонного типа. Спасатели ликвидировали пожар в 6.37.

Как отмечается, во время тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин. Огнем уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, причины гибели людей и возгорания.

Напомним, в Киевской области в результате пожара на дачном кооперативе погибли 3 человека.