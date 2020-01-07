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В Черновицкой области мужчина убил односельчанина деревянным бруском

В Черновицкой области мужчина убил односельчанина деревянным бруском
15:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Между односельчанами произошел конфликт, в результате чего один мужчина убил другого.

В поселке Карапчив Черновицкой области мужчина избил односельчанина деревянным бруском, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает  пресс-службу полиции Черновицкой области.

"Во время конфликта между двумя жителями села Карапчив, один из мужчин нанес другому тяжкие телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался. Сотрудники Вижницкого отделения полиции поместили нападающего в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь с 5-го на 6-е января пострадавший находился на территории хозяйства 34-летнего односельчанина.

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"Когда хозяин обнаружил гостя, между ними возник конфликт, в ходе которого владелец хозяйства нанес 50-летнему мужчине несколько ударов деревянным бруском по рукам и голове. Предварительно, потерпевший скончался в результате значительной потери крови", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали нападавшего в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

"Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Новосельское Ренийского района Одесской области обнаружен повешенным подросток.

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Убийство, Черновицкая область, Нацполиция, Полиция Черновицкой области.
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