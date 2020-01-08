Правоохранители задержали лжеминера аэропорта в Одессе

Новости Украины:В полиции заявили, что мужчина находился в неадекватном состоянии, а в его автомобиле нашли пневматическое ружье.

Мужчина в балаклаве, прорвавшийся сегодня на микроавтобусе в международный аэропорт "Одесса", пребывал в неадекватном состоянии.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня утром после получения полицией телефонного сообщения о минировании аэропорта.

"Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали", - заявили в главке.

Как отмечается, задержанный – 26-летний одессит. В ходе осмотра его транспортного средства правоохранители изъяли пневматическое ружье.

Сейчас с правонарушителем работают полицейские. Проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов в Одессе. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В полиции также уточнили, что все сообщения о минировании проверены. Они оказались ложными и в настоящее время аэропорт, мэрия, региональное Управление СБУ и другие объекты работают в штаном режиме.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 января, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в Одессе на ряде объектов, в том числе стратегических, произойдет взрыв. Среди объектов – международный аэропорт "Одесса", Одесский городской совет и здание УСБУ в Одесской области.

Как сообщил в Facebook бывший советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, сегодня неизвестный в балаклаве и в куртке с надписью "Совесть" на микроавтобусе заехал в аэропорт и, сбив шлагбаум, прорвался к пассажирскому терминалу. Он начал кричать, что аэропорт заминирован, после чего его задержали. В связи с инцидентом, по данным Форостяка, рейсы были задержаны.