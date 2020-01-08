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Во Львове киевлянка "заминировала" улицу

Во Львове киевлянка "заминировала" улицу
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Жительницу Киева задержали во Львове за ложное сообщение о минировании.

7 января в полицию поступило анонимное сообщение о том, что улицу Лукьяна Кобылицы во Львове заминирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, а также специалисты других служб. Правоохранители обследовали территорию – взрывоопасных предметов обнаружено не было", - идет речь в сообщении.

Патрульные полицейские установили лицо, предоставившее заведомо ложное сообщение о заминировании. Им оказалась 29-летняя жительница Киева, которая в этот день во Львове праздновала свой день рождения. Она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет злоумышленнице меру пресечения.

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По данному факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сегодня сообщалось, в Одессе неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта, Одесского городского совета и Службы безопасности Украины.

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Киев, Львов, Полиция, Минирования.
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