Убийство двух девушек на Подоле в Киеве: задержанным сообщено о подозрении

Новости Украины:4 января было обнаружено тела двух девушек в одной из квартир Подольского района.

В Киеве сообщено о подозрении задержанным за убийство двух девушек в Подольском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"По согласованию прокуратуры города Киева следственным управлением ГУ ЧП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с убийством двух девушек в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Так, действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщалось ранее, 4 января тела двух девушек были обнаружены в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По данным портала "Информатор", убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и порезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

6 января в Одессе полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в убийстве двух девушек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, столичная полиция объявила в розыск по подозрению в убийстве 34-летнего Сергея Ксёндзика и 19-летнюю Елизавету Бершацкую. Начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, отбыл срок за изнасилование.

Напомним, правоохранители задержали лжеминера аэропорта в Одессе.