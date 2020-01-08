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В прошлом году на границе Чернобыльской зоны пограничники задержали почти 200 нарушителей

В прошлом году на границе Чернобыльской зоны пограничники задержали почти 200 нарушителей
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГПСУ заявили, что в 2019 году задержали 186 человек, которые хотели проникнуть в Чернобыльскую зону.

В прошлом году на границе Чернобыльской зоны пограничники задержали 186 нарушителей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Наряду с туристами, которые законно едут на заброшенную территорию определенными (безопасными) маршрутам, есть и те, которые в обход установленных пунктов контроля пытаются незаконно проникнуть в эту зону для экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции выявили при попытке незаконно попасть в "Чернобыльскую зону" 186 человек. Подавляющее большинство задержанных - сталкеры. По сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма несколько увеличилось.

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В ГПСУ сообщают, что в "по сравнению с прошлыми годами запрещенная территория начала привлекать сталкеров-иностранцев". Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно: Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 гражданина Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что более 160 км государственной границы Украины проходит в пределах территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. В связи с этим пограничники также несут службу по внешнему периметру зоны отчуждения.

"За проникновение на эту территорию без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, рассказали в МВД.

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ГПСУ, Чернобыльская зона.
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