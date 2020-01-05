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В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину

В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину
14:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

На решения охранников границы относительно пропуска ли непропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины. Так Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко прокомментировал информацию о визите Dr.Alban в Украине, а также слова артиста, что он попал в Киев после вмешательства Президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля принадлежит исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - говорится в комментарии Дейнеко, обнародованном в на официальной странице МВД в Facebook.

По словам главы ГПСУ, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручение правоохранительных органов. Однако, в случае его отсутствия и наличия необходимых документов, они могут быть пропущены в Украину.

Выступление Dr Alban: "ЕС" намерена обратится в СБУ

Как сообщалось, в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликованно в Facebook "Квартала 95".

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительного шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец в Instagram.

Dr. Alban выступал в Крыму после российской аннексии полуострова.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую аннексию Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.

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СБУ, Крым, ГПСУ, Владимир Зеленский, Dr. Albanа.
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