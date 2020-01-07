МВД: Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину

Новости Украины:Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, рассказали в МВД.

Российскому блогеру, экс-журналистке пропагандистского телеканала "Россия" Александре Митрошиной будет запрещен въезд в Украину. Об этом МВД сообщает в Facebook.

"Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - отметили в ведомстве.

Также в МВД заверили, что после конфликта, который произошел вчера во время публичной встречи с Митрошиной, пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания, или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года более 7,3 тыс. граждан РФ не смогли въехать в Украину.

Как сообщалось ранее, 6 января общественное движение "Видсич" в Facebook заявило, что полицейские избили двух активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российским блогером, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Митрошиной.

Сообщалось, что активисты решили спросить, почему блогер нарушила закон и чьим считает Крым. Активистам угрожали некоторые фанаты блогера.

Впоследствии на место событий прибыла полиция, которая потребовала от активистов покинуть помещение. Когда активисты отказались, их избили и отвезли в управление полиции, где продержали 3 часа.

В свою очередь в полиции заявили, что избитые активисты "Видсичи" нарушали общественный порядок, поэтому их доставили в управление и составили админпротокол о совершении мелкого хулиганства.