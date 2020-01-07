Скачать
Вторник, 07.01.2020
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола
Реал договорился о долгосрочном контракте с надеждой бразильского футбола
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

МВД: Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину

МВД: Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Александра Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, рассказали в МВД.

Российскому блогеру, экс-журналистке пропагандистского телеканала "Россия" Александре Митрошиной будет запрещен въезд в Украину. Об этом МВД сообщает в Facebook.

"Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством", - отметили в ведомстве.

Также в МВД заверили, что после конфликта, который произошел вчера во время публичной встречи с Митрошиной, пограничники объявят ей о запрете на въезд в дальнейшем.

СБУ: Запрет на въезд актера Добронравова снят

Вместе с тем в министерстве сообщили, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания, или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года более 7,3 тыс. граждан РФ не смогли въехать в Украину.

Как сообщалось ранее, 6 января общественное движение "Видсич" в Facebook заявило, что полицейские избили двух активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российским блогером, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Митрошиной.

Сообщалось, что активисты решили спросить, почему блогер нарушила закон и чьим считает Крым. Активистам угрожали некоторые фанаты блогера.

Впоследствии на место событий прибыла полиция, которая потребовала от активистов покинуть помещение. Когда активисты отказались, их избили и отвезли в управление полиции, где продержали 3 часа.

В ГПСУ прокомментировали допуск Dr.Alban в Украину

В свою очередь в полиции заявили, что избитые активисты "Видсичи" нарушали общественный порядок, поэтому их доставили в управление и составили админпротокол о совершении мелкого хулиганства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПСУ, МВД Украины, Запрет на вьезд, Александра Митрошина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)
02 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
03 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
04 Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)
05 Самые полезные напитки для здоровья почек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически: количество жертв (Фото)
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь