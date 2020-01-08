Назначен новый глава Департамента градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ Черкасской ОГА

Новости Украины:Департамент градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ возглавил Роман Бохинь.

С сегодняшнего дня, 8 января, Департамент градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Черкасской ОГА возглавляет Роман Бохинь.

После прохождения специальной проверки и согласования с Министерством развития общин и территорий Роман Бохинь назначен директором Департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Черкасской ОГА.

13 ноября 2019 был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Департамента.

В общем конкурсе приняли участие 4 кандидата. Как результат - комиссия предложила председателю ОГА 2 кандидатуры - Романа Бохиня и Алексея Невесенко.

После собеседования председатель облгосадминистрации определил Романа Бохиня победителем конкурса. Кандидат на должность Алексей Невесенко, который продемонстрировал хорошие результаты, был зачислен в кадровый резерв.

Добавим, что 16 декабря 2019 года решением председателя Черкасской ОГА Романа Боднара указанному Департаменту переданы функции ОГА по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения в пределах области.

Бохинь Роман Степанович - имеет диплом магистра по хозяйственно-правовой деятельности Львовской коммерческой академии. Общий опыт работы - 9 лет. Предварительно занимал должности первого заместителя генерального директора ГП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта "Донецк ". С 2014-го года был заместителем директора Департамента инвестиционной деятельности, имущественных отношений и акционерного капитала НАК "Недра Украины". С 2017 года - возглавлял КП Николаевского городского совета "Капитальное строительство города Николаева".