Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ

Новости Украины:Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ и других авиакомпаний страны.

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании "МАУ", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ", - написал он в "Телеграмм-канале" в среду.

Как уточнил Гончарук, в состав группы для помощи в поисковой операции вошли, в частности, пять представителей Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, один представитель Госавиаслужбы и три представителя авиакомпании "МАУ".

В свою очередь. министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал в Facebook, что будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний страны.

"Назвать точные причины трагедии можно будет только после официального расследования", - подчеркнул он.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.