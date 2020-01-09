"Власти" Крыма арестовали жительницу Севастополя по подозрению в "госизмене"

Новости Украины:ФСБ задержала 64-летнюю жительницу Севастополя, которую подозревают в "госизмене".

Задержанная в оккупированном Крыму за "госизмену" 64-летняя жительницей Севастополя, арестована до 26 января 2020 года. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Крымская правозащитная группа выяснила, что задержанная в ноябре 2019 года сотрудниками ФСБ по подозрению "в совершении государственной измены" женщина — это 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае", - говорится в сообщении.

По данным КПГ, ссылающейся на пресс-службу ФСБ РФ, женщина, якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

27 ноября 2019 года “Ленинский районный суд” Севастополя в отношении Галины Долгополой избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 26 января 2020 года.

Женщине инкриминируют ст. 275 УК РФ, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Напомним, в Крымской правозащитной группе заявили, что из 89 за держаных, 65 человек - крымские татары.