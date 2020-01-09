В Киеве на Троещине неизвестные пытались взорвать банкомат

Новости Украины:Ночью на улице Николая Закревского, что на Троещине, группа злоумышленников пыталась подорвать банкомат в помещении банка.

Ночью по спецлинии 102 от охранника поступило сообщение о том, что он услышал звук взрыва и увидел двух неизвестных, которые выбежали из помещения отделения банка на улице Закревского в Деснянском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

"Двое злоумышленников вошли в помещение банковского учреждения, повредив замок входной двери. Применив газовоздушную смесь, фигуранты пытались взорвать банковское устройство, однако им это не удалось. Тогда мужчины забрали свое оборудование и сбежали с двумя сообщниками, которые их ждали на улице", - цитирует в четверг днем начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрея Табала пресс-служба ведомства.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников.

Напомним, в Киевском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат и украли деньги.