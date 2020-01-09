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Макогон: Ежегодно облгазы незаконно отбирают газ на сумму порядка 10 млрд грн

Макогон: Ежегодно облгазы незаконно отбирают газ на сумму порядка 10 млрд грн
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сергей Макогон заявил о проблеме отбора несанкционированного газа, который наносит ущерб ГТС на сумму порядка 10 миллиардов гривень.

Ежегодно операторы газораспределительных сетей (облгазы) несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму порядка 10 млрд грн, заявил на брифинге генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас не решена проблема несанкционированного отбора газа. Ежегодно отбирается из нашей системы газ на сумму порядка 10 млрд грн. Это так называемые небалансы. До сих пор эта проблема не решена. Будет очень обидно, если те дополнительные средства, которые мы получим за транзит и которые мы могли бы в виде дивидендов заплатить нашему собственнику, будут продолжать перетекать в карманы облгазов" - сказал Макогон.

Он добавил, что главная задача компании в ближайшее два года полностью решить эту проблему.

Оператор ГТС: Транзит российского газа выходит на запланированные объемы

Как сообщалось ранее, в январе 2019 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что общий долг облгазов, большинство из которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, перед "Нафтогазом" составил около 60 млрд грн по состоянию на начало года.

Напомним, Сергей Макогон заявил, что Украина получит полную оплату за транзит газа несмотря на то, что объемы транзита газа снизились.

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Облгазы, Сергей Макогон, Оператор ГТС.
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