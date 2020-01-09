Главу правления "ПриватБанка" хотят уволить через суд

Новости Украины:Профсоюз работников "ПриватБанка" подал иск против наблюдательного совета банка, в котором требует уволить Петра Крумханзла.

23 декабря Печерский райсуд. Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла. Об этом сообщает Finbalance.

Как сообщалось ранишe, 25.11.2019 Печерский райсуд. Киева открыл производство по делу №757/60654/19-ц по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка ко всем девяти членов наблюдательного совета ПриватБанка о признании трудовых контрактов недействительными.

Согласно данным госреестра, Первичная профсоюзная организация сотрудников акционерного общества коммерческого банка ПриватБанк была зарегистрирована 19 июня 2019 в Днепре. Ее директором значится Максим Вячеславович Шевченко.

Напомним, экс-сотрудники ПриватБанка подали иски в Хозяйственный суд Киева, что бы оспорить его национализацию.