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Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля

Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февраля
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:18 сентября 2019 года Алексей Белько угрожал подорвать мост Метро через реку Днепр.

Днепровский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Алексею Белько, который 18 сентября 2019 года угрожал "подорвать" мост Метро в столице.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, подозреваемый будет находиться под стражей до 16 февраля. Срок ареста Белько под стражей истекал 12 января.

Кроме того, суд по ходатайству прокурора до 17 февраля 2020 продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Белько.

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Напоминается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. грн. По состоянию на 9 января 2020 года залог не внесен.

Как сообщалось ранее, 18 сентября 2019 года в Киеве на мосту Метро через Днепр Белько угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. Во время задержания мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

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19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный сообщил полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.

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Киев, Суд, Метро, Минер, Подрыв метро.
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