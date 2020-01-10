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Спасатели предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах

Спасатели предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах
08:51 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается туман.

В пятницу, 10 января, в северных, центральных и южных областях Украины ожидается туман, а видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, утром 10 января в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. По Киевской области ночью 10 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

По данным синоптиков, в северных областях пройдут небольшие дожди, температура днем поднимется до +4, а ночью опустится до -1 градуса. На востоке страны без осадков, днем температурный столбик покажет 3 градуса тепла, а ночью похолодает до -3 градусов. В южных областях и в Крыму днем потеплеет до +6, а ночью температура опустится до -2 градусов. На западе Украины в некоторых областях пройдут дожди, максимальная температура днем составит 7 градусов тепла, а ночью похолодает до -2.

В Киеве и Киевской области также ожидаются туман и слабая видимость. Максимальная температура днем - +4, а ночью температура опустится до -2 градусов. В связи с этим метеорологи рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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Напомним, народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Спасатели, Туман, ГСЧС.
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