Спасатели предупреждают о высокой лавинной опасности в Закарпатье

Новости Украины:На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность.

Повышенная опасность схода лавин ожидается на востоке Закарпатской области 10 и 11 января в связи с потеплением, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10-11 января, в связи с оттепелью в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 11 января, в Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки.

На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°. В Киеве 11 января также ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, вдень 3-5°.