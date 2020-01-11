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На Буковине следователь полиции наладил сбыт наркотиков (Фото)

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На Буковине следователь полиции наладил сбыт наркотиков (Фото)
10:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ задержала работника полиции, который вместе с подельниками наладил сбыт канабиса и амфетамина.

На Буковине следователь полиции вместе с другими правоохранительными органами организовал наркобизнес - сбывал амфетамин и каннабис. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины блокировала на Буковине деятельность группы лиц, которые наладили незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ. Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес следователь полиции", - говорится в сообщении.

Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К противоправной деятельности злоумышленник привлек также других правоохранителей.

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Задержан следователь на окраине Черновцов во время сбыта очередной "дозы" амфетамина местному жителю.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия в отношении других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одном из учреждений исполнения наказаний, которые поставлял сотрудник колонии.

Напомним, пограничники задержали самолет, которым контрабандисты перевозили сигареты в Румынию.

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СБУ, Наркотики, Буковина, Задержание, Наркобизнес.
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