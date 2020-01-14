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Столичная власть разъяснила, как будет компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы

Столичная власть разъяснила, как будет компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Решение о выплате компенсаций пострадавшим в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет приниматься по каждому случаю отдельно.

Киевгоргосадминистрация намерена компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети возле "Ocean Plaza".

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга. 

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.

"Потоп" в ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве: названа причина

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Причиной порыва назвали гидравлические испытания.

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Киев, ГСЧС, ТРЦ Ocean Plaza, Петр Пантелеев, Киевгоргосадминистрация.
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