Столичная власть разъяснила, как будет компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы

Киевгоргосадминистрация намерена компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили повредил прорыв теплосети возле "Ocean Plaza".
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга.
"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.
По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Причиной порыва назвали гидравлические испытания.