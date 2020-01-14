Жестокое убийство в Ровенской области: муж зарубил жену топором и расчленил тело

Новости Украины:На Ровенщине в селе Городец Владимирецкого района мужчина зарубил жену топором, а затем отрезал ей верхние и нижние конечности.

Сообщение о выявленном окровавленное теле матери возле дома поступило от 55-летнего сына, сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области. Даже опытных правоохранителей преступление поражало жестокостью.

Как сообщается, на дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом — топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, не смог, отметив лишь, что возился по хозяйству. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отрезал верхние и нижние конечности.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по предварительной квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти. Жителя села Городец задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату под круглосуточную охрану. Отмечается, что полицейские также выяснили, что жена потеряла зрение и была ограничена в передвижении.

За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит. Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына только с положительной стороны, в том числе и 86-летнего мужчину. Что побудило его к такому поступку — не могут понять.

Ранее сообщалось, как 4 января в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух девушек.