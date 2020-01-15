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В Киеве очередной прорыв теплосети

В Киеве очередной прорыв теплосети
09:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети.

В среду, 15 января, в Киеве случился прорыв теплосети в районе Севастопольской площади. Об этом сообщает «Информатор».

Трубу прорвало на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта.

Кипятком залило также Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы. На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго".

Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших

Как сообщалось, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие. Впоследствии также стало известно об еще одном прорыве теплосети. Теперь уже на Шулявке возле гаражного кооператива Политехнического института.

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Киев, КГГА, Происшествие, Прорыв теплосети.
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