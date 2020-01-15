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Должностных лиц "Киевтеплоэнерго" подозревают в хищении 1,7 млн гр

Должностных лиц "Киевтеплоэнерго" подозревают в хищении 1,7 млн гр
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Прокуратура подозревает директора "Киевтеплоэнерго" в хищении почти 2 миллионов гривень, которые были выделы на охрану коммунальных объектов.

Должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" и частной фирмы подозревают в хищении 1 млн 700 тыс. грн, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, разоблачены директор частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму свыше 1,7 млн грн.

Установлено, что в 2019 году должностные лица КП "Киевтеплоэнерго"заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева.

"В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн грн бюджетных средств», - говорится в сообщении.

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Однако, как установлено досудебным расследованием, исполнителем не представлено услуг на общую сумму более 1,7 млн грн, что подтверждается заключениями экспертиз.

Действия должностных лиц коммунального и частного предприятий квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное следствие, в ходе которого будет также проверена законность расходования коммунальным предприятием более 40 млн грн, выделенных на охрану других объектов, продолжается.

Напомним, в Киеве во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети.

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Киев, Прокуратура, Прокуратура Киева, хищения, Киевтеплоэнерго.
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