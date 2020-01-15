Водителей предупредили о тумане и гололеде

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Среда, 15.01.2020
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11:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Автомобильные дороги в Украине сегодня утром в большинстве областей сухие, местами наблюдается туман, в трех областях - гололедица.

В большинстве областей Украины автомобильные дороги сухие, местами наблюдается туман, в трех областях - гололед. При этом проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"По состоянию на 6:00 15 января на всей территории страны без осадков, местами туман в большинстве южных, центральных и северных областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где туман, мокрое, в Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На перевальных участках дорог - без осадков. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском перевале - местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее ГосЧС предупреждала об опасности схода лавин в Карпатах на Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье.

В ближайшие сутки, 15 января, изменений синоптической ситуации и погоды в Украине, не ожидается: температурный фон по-прежнему будет намного выше климатической нормы, как для середины зимы.

В среду в Украине без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южных, восточных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер преимущественно юго-западный (на юге страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны до 9° тепла.

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Погода, Туман, Синоптики, Гололед.
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