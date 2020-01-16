Скачать
Четверг, 16.01.2020
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии
16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане

Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
08:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Утром 16 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Водителей предупредили о тумане и гололеде

Напомним, в ближайшие дни, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления: температура почти не изменится, осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Погода, Туман, Синоптики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
04 Путин нашел замену Медведеву
05 Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане
Киевлян предупредили о густом тумане
США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке
США возобновили операцию против боевиков ИГИЛ в Ираке
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь