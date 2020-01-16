Плохая видимость: киевлян предупредили о густом тумане

Новости Украины:Утром 16 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Напомним, в ближайшие дни, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления: температура почти не изменится, осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.