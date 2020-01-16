Полиция Ровненской области "накрыла" подпольный цех по производству оружия

Новости Украины:Полиция Ривненской области разоблачила подпольный цех, в котором производили и переделывали оружие.

В Ривненской области полицейские прекратили деятельность подпольного цеха, в котором трое местных жителей занимались производством и переделкой оружия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Ривненской области.

"Работники Управления стратегических расследований в Ривненской области Национальной полиции получили информацию, что на территории региона лица занимаются сбытом оружия. В дальнейшем оперативники и следователи полиции не только установили лиц, причастных к его сбыту, но и установили место подпольного цеха, в котором производили боеприпасы и травматическое оружие и переделывали его в боевое. Для этого злоумышленники специально оборудовали несколько гаражных помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готовую продукцию местные жители реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе и среди криминальных кругов.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и по месту нахождения оружейного подпольного цеха.

В частности, правоохранители изъяли производственное оборудование, комплектующие и запчасти к разному оружию, предметы похожие на взрывные устройства, патроны и оружие.

Изъятое оружие и взрывные устройства направлены для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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