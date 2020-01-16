В Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому

Новости Украины:В Одесской области 10-летняя девочка упала в алкогольную кому после того, как выпила водки.

В Балтском районе Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому после выпитой водки.

Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне о происшествии в полицию сообщили врачи Балтской районной больницы.

Установлено, что, пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж двухъярусной кровати, потеряла сознание и упала. Пребывавшую без сознания дочь на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам.

Пострадавший ребенок был доставлен в районную больницу, где ему поставили диагноз – "алкогольная кома".

"После получения необходимой медицинской помощи девочку перевели из реанимационного отделения в детское", - сообщили в главке.

Как отмечается, по месту жительства семья характеризуется положительно. Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и ее родителями. Мать привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Напомним, в одесском парке отдыха произошел пожар на детской площадке, в результате чего сгорело несколько аттракционов.