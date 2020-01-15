В Одессе учительница избила 8-летнего школьника из-за просьбы выйти в туалет

Новости Украины:Мать ребенка говорит, что ее сын попросился в туалет, однако учительница его не отпустила а позже избила.

В пригороде Одессы учительница частной школы избила ученика. Об этом в социальных сетях сообщила мать потерпевшего 8-летнего мальчика Наталья Гинкинова.

По словам матери, ребенок учился в частной школе "Интерактив" (район Крыжановки). Инцидент произошел на прошлой неделе.

Как утверждает Гинкинова, во время урока ее сын попросился в туалет, но учительница не разрешила, и после второго отказа он вышел без разрешения.

Позже на улице учительница избила мальчика – происходящее зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видеозапись мать обнародовала в Facebook.

Она отмечает, что "Интерактив" считается элитной школой, в классе – 8 человек, с детьми работают также психологи, которые рассказывают, что насилие – плохо. Стоимость обучения составляет порядка 9 тыс. грн в месяц, также необходимо сделать вступительный взнос и доплачивать за факультативы.

Как утверждает мать пострадавшего ребенка, медики диагностировали у него ушиб паха.

В то же время, когда она обратилась к руководству школы, ей заявили, что "ничего страшного не произошло", а упомянутая учительница больше в данном учебном заведении не работает.

В мэрии Одессы сообщили, что указанная школа находится в ведении областного департамента образования.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области случившееся пока не комментируют.

Напомним, украинские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика.