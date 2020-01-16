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СБУ блокировала канал нелегальной миграции из России

СБУ блокировала канал нелегальной миграции из России
17:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли канал нелегальной миграции из РФ, который организовали трое жителей Луганской области.

Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной миграции из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что канал нелегальной миграции организовали трое жителей Луганщины и несколько россиян.

"Сообщники из России подыскивали "клиентов" - выходцев из одной из стран Центральной Азии. Злоумышленники вне пунктов пропуска переправляли мигрантов в Украину. Стоимость незаконных услуг составляла 400 долларов с каждого "туриста": половину суммы они платили в России, остальные - по прибытии в нашу страну", - говорится в сообщении.

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Двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Как сообщалось ранее, в СБУ сообщили о попытке боевиков "ЛНР" завербовать чиновника Минюста.

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СБУ, Россия, Миграция.
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