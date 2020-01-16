Аудиозаписи с "совещания премьера": "Слуги народа" обратились к СБУ

Новости Украины:В "Слуге народа" требуют расследования СБУ относительно появившихся в сети записей с якобы совещания Гончарука с другими чиновниками.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к Службе безопасности Украины с требованием провести исследование аудиозаписей якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука с другими высокопоставленными чиновниками, а также расследовать их происхождение, сообщается на странице политсилы в соцсети Facebook в четверг.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, существует три вероятных пути того, как эта запись могла быть получена, если действительно окажется правдивой: в рамках уголовного расследования, которого нет; в ходе контрразведывательной деятельности; при установке технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".