Скачать
Четверг, 16.01.2020
В Госстате рассказали, сколько в Украине безработных
В Госстате рассказали, сколько в Украине безработных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
В Украине "разгулялся" грипп: за неделю - более 100 тысяч больных
Тренер сборной Украины подал в отставку
Тренер сборной Украины подал в отставку
Подарок фанатам Мартина: когда ждать выхода спин-оффа "Игры престолов"
Когда ждать выхода спин-оффа "Игры престолов"

Аудиозаписи с "совещания премьера": "Слуги народа" обратились к СБУ

Аудиозаписи с "совещания премьера": "Слуги народа" обратились к СБУ
16:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В "Слуге народа" требуют расследования СБУ относительно появившихся в сети записей с якобы совещания Гончарука с другими чиновниками.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к Службе безопасности Украины с требованием провести исследование аудиозаписей якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука с другими высокопоставленными чиновниками, а также расследовать их происхождение, сообщается на странице политсилы в соцсети Facebook в четверг.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", - отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, существует три вероятных пути того, как эта запись могла быть получена, если действительно окажется правдивой: в рамках уголовного расследования, которого нет; в ходе контрразведывательной деятельности; при установке технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

У Зеленского отреагировали на скандальную запись совещания в Кабмине

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Алексей Гончарук, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
05 Похудеть легко: еще один секрет диетологов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Зеленский отозвал проект закона о децентрализации
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Как изменится метрополитен: в генплане Киева 14 новых станций
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за Йованович
Певица Alina Pash попала в лайн-ап музфестиваля в Барселоне (Фото, Видео)
Певица Alina Pash попала в лайн-ап музфестиваля в Барселоне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь