Ковалив: На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой

Новости Украины:Замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что на аудиозаписи совещания в Кабинете министров записан не ее голос.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что на распространенных в социальных сетях аудиозаписях, якобы с совещания с участием главы правительства Алексея Гончарука, не ее голос. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"На пленках, которые были распространены сегодня (15 января - ред) в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они проходили", - написала она.

В свою очередь, в пресс-службе Кабинета министров заявили, что не располагают информацией о подлинности соответствующих аудиозаписей. "Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях мужчина с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя "полным профаном" в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат министрам стремлением правительства побороть коррупцию во власти.