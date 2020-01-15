Гончарук пояснил высокие зарплаты министров

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат министрам стремлением правительства побороть коррупцию во власти.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат членам правительства необходимостью борьбы с коррупцией во власти.

"Наша принципиальная позиция - у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

Он попросил журналистов не спекулировать цифрами, а "разбираться до конца". "В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев", - пояснил премьер.

По словам Гончарука, его правительство прекратило практику теневых схем и откатов в правительстве и министры живут на зарплату от налогоплательщиков. Данные о том, сколько они получают, открыты для общественности.

Гончарук также пообещал, что представители Кабмина вскоре предоставят "детализацию с объяснениями".

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"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей", - подчеркнул Гончарук.

Премьер убежден, что работа государственных топ-менеджеров, которыми являются министры, должна соответственно вознаграждаться.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением...", - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу, 17 января, планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти.