Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров

Новости Украины:Верховная Рада хочет заслушать объяснения министров по высоким премиям.

Во время часа вопроса к правительству Украины, который состоится 17 января, нардепы хотят услышать позицию представителей Кабинета министров касательно их декабрьских премий.

От этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе сегодняшнего утреннего заседания Верховной Рады.

Председатель Рады рассказал, что помимо министра иностранных дел Вадима Пристайко хотят заслушать еще и остальных министров, в частности главу Кабмина Алексея Гончарука относительно целесообразности размера их заработных плат и премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины.

Разумков добавил, что такое предложение поступало и от фракции "Слуга народа", и он думает, что и другие политсилы согласятся с ним.

Ранее сообщалось, что главы фракций и групп решили пригласить на традиционный час вопросов к правительству в пятницу, 17 января, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Накануне этого, украинские СМИ распространили информацию о получении глав Минкульта, в частности министра культуры Владимира Бородянского, завышенного уровня выплат в декабре 2019 года.