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Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров

Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада хочет заслушать объяснения министров по высоким премиям.

Во время часа вопроса к правительству Украины, который состоится 17 января, нардепы хотят услышать позицию представителей Кабинета министров касательно их декабрьских премий.

От этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе сегодняшнего утреннего заседания Верховной Рады.

Председатель Рады рассказал, что помимо министра иностранных дел Вадима Пристайко хотят заслушать еще и остальных министров, в частности главу Кабмина Алексея Гончарука относительно целесообразности размера их заработных плат и премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины.

Разумков добавил, что такое предложение поступало и от фракции "Слуга народа", и он думает, что и другие политсилы согласятся с ним.

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Ранее сообщалось, что главы фракций и групп решили пригласить на традиционный час вопросов к правительству в пятницу, 17 января, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Накануне этого, украинские СМИ распространили информацию о получении глав Минкульта, в частности министра культуры Владимира Бородянского, завышенного уровня выплат в декабре 2019 года.

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Верховная Рада, Зарплата, Кабмин, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков.
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