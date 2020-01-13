Верховная Рада заслушает главу МИД Пристайко

Новости Украины:Верховная рада в пятницу, 17 января, должна заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Главы фракций и групп решили пригласить на традиционный час вопросов к правительству в пятницу, 17 января, министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Заслушивание должно произойти в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, решили заслушать министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В случае его отсутствия в стране, Верховная рада Украины заслушает министра развития общин и территорий Украины Елену Бабак", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада намерена окончательно внести изменения в законодательство в связи с созданием Фонда развития предпринимательства, уменьшить нагрузку на Верховный суд и отсрочить окончательный переход на электронные документооборот в парламенте до 1 сентября 2020 года. Об этом свидетельствует план работы парламента на 14-17 января, опубликован на сайте ВРУ.