Школу в Броварах эвакуировали школу из-за распыленного слезоточивого газа

В Броварах Киевской области из одной из общеобразовательных школ эвакуировали всех учеников после распыления слезоточивого газа.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, на третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения.
На месте работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был приостановлен. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли.
Работники ювенальной превенции устанавливают человека, который распылил газ, обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.
Напомним, пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.