Школу в Броварах эвакуировали школу из-за распыленного слезоточивого газа

Новости Украины:Полиция Киева пытаеться установить человека, который распылил слезоточивый газ в одной из школ Броваров.

В Броварах Киевской области из одной из общеобразовательных школ эвакуировали всех учеников после распыления слезоточивого газа.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, на третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения.

На месте работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был приостановлен. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли.

Работники ювенальной превенции устанавливают человека, который распылил газ, обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.

Напомним, пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу оптического прицела к гранатомету.