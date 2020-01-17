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В Черкасской области двое мужчин пытались похитить местного бизнесмена

В Черкасской области двое мужчин пытались похитить местного бизнесмена
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НПУ

Новости Украины:К правоохранителям обратился местный житель и сообщил, что его хотят похитить двое неизвестных мужчин.

В Черкасской области полицейские задержали двоих вооруженных мужчин, которые пытались похитить местного бизнесмена.

Как информирует сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Черкасской области, к правоохранителям обратился местный житель и сообщил, что его пытались похитить двое неизвестных мужчин.

"Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники и на его автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и сбежать", - говорится в сообщении.

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С целью поиска злоумышленников на территории области был введен оперативный план "Сирена".

"Проводя розыскные мероприятия, через полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не было. На месте, где был найден его автомобиль, правоохранители обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы", - рассказали в полиции.

Также полицейские установили его сообщника, им оказался родной брат задержанного. Его задержали на территории Киевской области.

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Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников и в их автомобилях правоохранители обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, с которых были осуществлены звонки потерпевшему. Кроме того, задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине. Оружие изъято.

Как установили правоохранители, злоумышленники располагали информацией о том, что потерпевший имел при себе крупную сумму денежных средств, и с целью завладения ими совершили на него нападение.

В настоящее время оба нападавших задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного организованной группой, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, расследуется уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

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Черкасская область, Киевская область, Похищение, Нацполиция.
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