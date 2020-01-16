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Нацполиция открыла уголовное производство по хакерской атаке на сайт "Квартал-95"

Нацполиция открыла уголовное производство по хакерской атаке на сайт "Квартал-95"
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинские правоохранители просят американских коллег поделиться информацией.

Нацполиция открыла уголовное производство из-за сообщения американских СМИ, в которых говорилось о хакерских атаках со стороны РФ на сайты украинских компаний, в частности Burisma и "Квартал-95". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Украинские правоохранители обратились в ФБР и Area1, что обнаружила попытки хакерской атаки. Их просят предоставить Украине опубликованные в СМИ материалы. Кроме этого, украинская сторона хочет создать международную следственную группу, в которую хотят пригласить представителей ФБР.

Американское издание The New York Times опубликовало информацию о попытках российских хакеров взломать сайт студии "Квартал-95". Журналисты ссылались на данные расследования фирмы Area1, которая занимается обеспечением кибербезопастности. 

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Также в сообщении говорится, что хакеры взламывали сайты украинской компании Burisma  в состав совета директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена — потенциального конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке. 

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Хакерская атака, Нацполиция, Burisma, Киберполиция.
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