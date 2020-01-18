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Еще 8 ликвидированы: полиция продолжает борьбу с игорными заведениями

Еще 8 ликвидированы: полиция продолжает борьбу с игорными заведениями
19:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По результатам проведенных мероприятий изъято оборудования на 400 тысяч гривень.

Полицейские за прошедшие сутки прекратили работу 8 подпольных игорных заведений.

Как информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции, по одному заведению было обнаружено в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в г. Днепр и Киевской области.

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игрового оборудования, в том числе 105 компьютеров, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тыс. грн.

О деятельности одного из игорных заведений, функционирование которого было приостановлено на территории Киевской области, сообщили граждане на правительственную горячую линию.

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Информация, поступающая в том числе и на указанную телефонную линию, мгновенно отрабатывается полицейскими.

Как сообщалось ранее, 19 декабря 2019 года Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, и полиция за несколько дней закрыла все игорные заведения. После этого правоохранители призвали граждан сообщать об игорных заведениях, которые открываются подпольно.

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По состоянию на 10 января по фактам занятия игорным бизнесом было начато 437 уголовных производств, в рамках которых проведено почти 1,2 тыс. обысков и изъято 11,6 тыс. единиц оборудования и компьютерной техники.

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Игорные заведения, Нацполиция, ДСР.
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