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"Свои5копеек": в центре Одессы хотят установить статую уробороса из "пятаков"

"Свои5копеек": в центре Одессы хотят установить статую уробороса из "пятаков"
20:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: od.vgorode.ua

Новости Украины:Известный одесский скульптор намерен из 5-копеечных монет создать памятник в виде уробороса.

Известный одесский скульптор Кирилл Максименко намерен из 5-копеечных монет создать памятник в виде гигантской змеи, кусающей себя за хвост.

Проект "Свои5копеек" автор презентовал сегодня, в частности, к каркасу были приварены первые "пятаки".

Партнером проекта является завод им. Патона, представители которого вручили скульптору сварочное оборудование, при помощи которого он создаст композицию. Последняя будет представлять собой уроборос – змею (дракона), кусающую саму себя за хвост. Прилегающие одна к другой монеты будут напоминать чешую, каждая "чешуйка" будет приварена отдельно.

Как пояснил Максимов, данная фигура символизирует цикличность жизни и смерти, добра и зла – круговорот всего в природе.

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Для создания произведения искусства с сентября прошлого года он собирал вышедшие из оборота 5-копеечные монеты. В результате удалось собрать порядка 250 тыс. монет (весом около полутоны), которые передали жители разных городов Украины: Одессы, Киева, Днепра, Ивано-Франковска и пр.

Скульптор планирует завершить работу над проектом осенью текущего года. Где именно она будет установлена, пока неизвестно. Автор высказал надежду, что место для арт-объекта будет выделено в центре Одессы.

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Максименко известен рядом оригинальных работ. Например, в 2012 году из металлолома он создал памятник "Спасибо, Стив!" - двухметровое изваяние сделано в виде открытой ладони и посвящено Стивену Полу Джобсу (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) - американскому предпринимателю, дизайнеру и изобретателю.

В 2015 году в Одесской области открыли памятник "Птица свободы", созданный Максименко. Композиция посвящена Героям Небесной сотни, погибшим на Донбассе украинским бойцам, всем борцам за свободу Украины. Четырехметровый памятник создан из металлических труб.

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Одесса, Скульптура, Пять копеек, Кирилл Максименко.
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