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У них там "АТО": боевики продолжают блокировать патрули СММ ОБСЕ

У них там "АТО": боевики продолжают блокировать патрули СММ ОБСЕ
07:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Боевики не пропустили патруль ОБСЕ, потому что у них "АТО".

Боевики российских оккупационных войск продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ, в частности, на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"На блокпосте на север от н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юго-восток от Донецка) 2 вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Новоазовска, ссылаясь на то, что "в этом районе проходит антитеррористическая операция", - говорится в отчете.

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Кроме того, на блокпосте возле н.п. Приморское (неподконтрольный правительству, 76 км на юг от Донецка) 2 вооруженных членов российских вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде к н.п. Набережное (неподконтрольный правительству, 77 км на юг от Донецка), ссылаясь на то, что "в этом районе продолжаются работы по разминированию".

"На блокпосте на север от н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н.п. Пикузы (кол. Коминтерново; 92 км на юг от Донецка) и н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км на юг от Донецка), ссылаясь на то, что "продолжаются работы по разминированию", - сообщили также в СММ.

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При этом, во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что через него проехали 2 гражданских автомобиля.

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ОБСЕ, ОРДЛО, ООС.
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