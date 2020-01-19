Сотни автомобилей застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что в очередях на КПВВ Донбасса застряло почти 300 автомобилей.

По состоянию на утро, 19 января, на КПВВ Донбасса в очередях застряло 290 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Пограничники говорят, что все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. Они открылись в 8:00 а закроются в 17:00.

Как говорится в сообщении, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 20/30".

В Госпогранслужбе добавили, что по сравнению с прошедшими сутками пассажиро поток несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 39,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9306 человек и 1009 транспортных средств; "Марьинка" - 7970 человек и 1220 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7559 человек и 1350 транспортных средств; "Гнутово" - 3626 человек и 808 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11020 человек.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 650 противотанковых мин в районе Золотого.