Двигатель "поймал" птицу: в Одессе взлет лайнера задержали на 10 часов

Новости Украины:Вылет лайнера из Одессы задержали на 10 часов из-за попадания птицы в двигатель

Дневной рейс авиакомпании Austrian Airlines по маршруту "Вена — Одесса — Вена" 17 января задержали на 10 часов из-за попадания птицы в двигатель самолета.

Как сообщает "Думская", самолет прибыл в Одессу из австрийской столицы по расписанию, но на подходе к аэропорту один из его двигателей "поймал" птицу.

Борт приземлился в 12:34, пилоты вывели его на стоянку для высадки пассажиров из Вены. Технический персонал начал осмотр борта на предмет повреждений, который продолжался несколько часов.

Отмечается, что все это время пассажиры, которые должны были вылететь обратным рейсом в 13:25, ждали в терминале.

По информации журналистов, дело не ограничилось простым осмотром — ради требований безопасности на земле двигатели были запущены и опробованы. После соблюдения всех формальностей, в 23:04 самолет все-таки вылетел в Вену.

Утверждается что столкновения с птицами – далеко не редкость в гражданской авиации. Ежемесячно в украинских аэропортах происходит до десятка подобных инцидентов.