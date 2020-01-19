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Авиакомпания SkyUp планирует восстановить рейсы внутри страны

Авиакомпания SkyUp планирует восстановить рейсы внутри страны
10:46 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В компании говорят, что планируют возобновить как минимум два внутренних рейса, чтобы связать Одессу с Киевом и Харьковом.

SkyUp намерен восстановить в сезон летней навигации выполнение как минимум двух внутренних рейсов, которые связывают Одессу с Киевом и Харьковом. Об этом avianews.com сообщили в авиакомпании.

На данный момент летнее расписание лоу-коста пока не сформировано окончательно, в связи с чем продажи билетов еще не открыты.

В SkyUp развитие направления внутренних рейсов назвали одним из своих стратегических приоритетов и напомнили о важности инициативы Мининфраструктуры об отмене НДС на внутренние рейсы.

Украина заинтересовалась опытом Израиля в обеспечении безопасности в аэропортах

"Именно это решение создаст экономически приемлемые условия для дальнейшего активного развития данного направления — увеличения частоты и расширения маршрутов полетов", — прокомментировали в авиакомпании.

В SkyUp подчеркнули, что на данный момент сложилась ситуация, когда себестоимость внутреннего рейса выше себестоимости рейса за границу, что является сдерживающим фактором для отрасли внутренних авиаперевозок.

SkyUp впервые начал выполнять внутренние рейсы в сезон летней навигации 2019 года с полетов из Киева и Харькова в Одессу.

Осенью 2019 года рейсы по данным маршрутам были приостановлены. Вместо них лоу-кост запустил полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также из Львова в Харьков.

Напомним, Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит, что в министерстве готовятся передать в аренду 65 объектов аэропорта "Борисполь".

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Киев, Одесса, Харьков, Аэропорт, Авиаперелеты, Тур-оператор, SkyUp.
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