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В центре Киева неизвестные забросали петардами участников акции

В центре Киева неизвестные забросали петардами участников акции
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция задержала свыше 10 человек, которые напали на демонстрантов в центре Киева.

В Киеве на Михайловской площади во время акции протеста "против ультраправого насилия" неизвестные забросали участников петардами. В ситуацию вмешалась полиция. Как сообщили в ГУНП в Киеве, в отделение доставили более 10 человек.

Отметим, что ранее представители общественных и социальных инициатив анонсировали на 19 января акцию протеста "против ультраправого насилия".

Организаторы указывали, что "правозащитники, журналисты и антифашисты выйдут на улицу, чтобы почтить память Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых в этот день 11 лет назад российскими неонацистами".

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Однако после завершения мероприятия группа неизвестных забросала активистов петардами.

 "Сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявки, состоялась акция. После окончания акции участники шли к фуникулеру, в то же время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковский управления полиции одиннадцать граждан", - сообщили в полиции.

Указано, что после выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, в Киеве за противоправные действия во время акции по случаю Международного дня памяти трансгендерных людей полицейские задержали шесть человек.

Напомним, на Троещине, в Киеве, произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадала женщина.

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Киев, Акция, Столица Украины, Нацполиция, Полиция Киева.
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