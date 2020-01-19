Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Главные события недели: "Отставка" Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"
В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)

В Кривом Роге раскрасили памятник жертвам Холокоста: Израиль просит Зеленского разобрать

В Кривом Роге раскрасили памятник жертвам Холокоста: Израиль просит Зеленского разобрать
19:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Злоумышленники закрасили красной краской слова, которые были написаны в память о местных евреях, которые погибли за нацистский режим.

По словам посла, инцидент произошел за несколько дней до почитания Международного дня памяти жертв Холокоста."Надеюсь, правосудие восторжествует", - отметил посол. Также Лион обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.

Позже Жоэль Лион также опубликовал кадр с камер наблюдения, на котором неизвестный мужчина раскрашивает памятник. На этот раз он тегнул министра внутренних дел Арсена Авакова, попросив найти преступника, доказательства вины которого уже представлены.

Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?

Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата введена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.

В Киеве вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю

Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибли до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Холокост, Кривой Рог, Вандалы, Памятник жертвам Холокоста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
04 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
05 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину не пустили актеров из России
В Украину не пустили актеров из России
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь