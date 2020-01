В Кривом Роге раскрасили памятник жертвам Холокоста: Израиль просит Зеленского разобрать

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Злоумышленники закрасили красной краской слова, которые были написаны в память о местных евреях, которые погибли за нацистский режим.

По словам посла, инцидент произошел за несколько дней до почитания Международного дня памяти жертв Холокоста."Надеюсь, правосудие восторжествует", - отметил посол. Также Лион обратил внимание, что этот памятник расположен недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского.

Позже Жоэль Лион также опубликовал кадр с камер наблюдения, на котором неизвестный мужчина раскрашивает памятник. На этот раз он тегнул министра внутренних дел Арсена Авакова, попросив найти преступника, доказательства вины которого уже представлены.

Days before the commemoration of the International #HolocaustRemembranceDay the monument to the victims of the #Shoa in Kirvyi Rih, not far from President's @ZelenskyyUa parents Home, was vandalized. I hope that justice eill prevail. #UnitedinMemory75 #NeverAgain pic.twitter.com/fHUAoZ6DAg

— Joel Lion (@ambassadorlion) 19 января 2020 г.