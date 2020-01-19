Во Львове авто влетело в остановку с людьми, есть пострадавшая

Новости Украины:Вечером 19 января во Львове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились более 10 человек.

Во Львове сегодня 19 января автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Сообщается, что в воскресенье, 19 января, на ул. Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv. Инцидент произошел в 18:25, на остановке в то время находилось более 10 человек. Автомобиль BMW внезапно выехал на тротуар и влетел в остановку. Водитель BMW не справился с управлением.

Пресс-секретарь Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила изданию, по, по предварительным данным, одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода.