Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса
Сайдик: В Минских договоренностях нет пункта об автономии Донбасса
Гончарук: Атаки на правительство продолжатся
Гончарук: Атаки на правительство продолжатся
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Ливерпуль нанес поражение МЮ и еще больше увеличил шансы на титул
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)
Теперь уже официально: Эмбер Херд разгуливает за ручку со своей девушкой (Фото)

Во Львове авто влетело в остановку с людьми, есть пострадавшая

Во Львове авто влетело в остановку с людьми, есть пострадавшая
21:10 Сегодня Телеграф Фото: Варта1

Новости Украины:Вечером 19 января во Львове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились более 10 человек.

Во Львове сегодня 19 января автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Сообщается, что в воскресенье, 19 января, на ул. Кулиша автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта возле ТРЦ Forum Lviv. Инцидент произошел в 18:25, на остановке в то время находилось более 10 человек. Автомобиль BMW внезапно выехал на тротуар и влетел в остановку. Водитель BMW не справился с управлением.

Пресс-секретарь Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила изданию, по, по предварительным данным, одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Во Львове столкнулось сразу три автобуса: есть пострадавшие

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Львов, Авария, Пострадавшие, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
04 Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)
05 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события недели: &quot;Отставка&quot; Гончарука, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Итоги недели: Отставка Гончарука и прощание с погибшими в Иране
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
В Киеве жестоко убили ветерана АТО
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
А если ожирение, диабет и болезни сердца - заразны?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь